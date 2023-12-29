غرفة السياحة: آخر موعد للتقدم للحج الخميس المقبل وإجراء القرعة 6 يناير

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الخميس المقبل الموافق 4 يناير 2024، هو آخر موعد لتسجيل أسماء الراغبين في التقدم للحج السياحي لهذا العام، على أن تجرى يوم السبت 6 يناير، القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 23 ألف فائز بفرصة الحج لموسم 1445.

رسوم جدية الحجز

أضاف «وحيد» لـ«الوطن»، أن غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج لهذا العام، ستبدأ من بعد غد الأحد في تسجيل أسماء المتقدمين للقرعة على بوابة الحج، بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بذلك، وأهمها سداد رسم جدية الحجز للمتقدمين لقرعة الحج السياحي، وقيمتها 20 ألف جنيه لكل متقدم للبرامج الاقتصادية، و60 ألف جنيه لكل متقدم لبرامج الـ5 نجوم عبر الحساب البنكي المخصص لذلك، والحصول على إيصال السداد بذلك.

زيادة الفرص بالفوز بقرعة الحج السياحي

أشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن إجمالي أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سيكون أقل من العام الماضي، وفقًا لدراسات السوق وحجم الإقبال هذا العام، موضحا أن قلة الأعداد المتقدمة ترفع من نسب الفوز بالحج بين المتقدمين للقرعة خلال موسم الحج الجاري.