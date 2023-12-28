أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في الغردقة.. خصومات تصل إلى 30%

تزامنا مع بدء موسم الشتاء يتجه المواطنين للبحث عن أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، حيث تضم عددًا من الأسواق والمولات التجارية لبيع الملابس الشتوية.

سوق البازارات بالغردقة

وقال أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، إن الغردقة تضم عددًا من الأسواق العالمية والمولات التجارية، وبالنسبة لأرخص أماكن بيع الملابس الشتوية فيأتي على رأسها سوق البازارات بمنطقة السوق القديم الدهار وسط المدينة.

خصومات بنسبة 30%

وأوضح أن سوق البازارات هو أقدم أسواق الغردقة التجارية يتوافد عليه الآلاف من المواطنين يوميا، ويضم عشرات المحلات التجارية التي تعرض للملابس الشتوية لجميع الأعمار السنية المختلفة بتخفيضات تصل إلى 30 %.

حملات مستمرة للرقابة على الأسواق

وأكد أن سوق البازارات بالغردقة يخضع للرقابة التجارية والتموينية بالتنسيق مع تموين البحر الأحمر ومباحث التموين؛ من خلال حملات تموينية يومية بناءً على توجيهات اللواء المحافظ عمرو حنفي.

سياسة الاستبدال والاسترجاع

وأشار إلى جهاز حماية المستهلك وجه نصائح للمستهلكين بشأن سياسة الإستبدال والإسترجاع حيث للمُستهلك الحق في ذلك خلال فترة أسبوعين بشرط الاحتفاظ بالفاتورة دون تحمل أى أعباء مالية إضافية، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم إبلاغ جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588.