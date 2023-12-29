«عمومية غرفة السياحة» تشدد على محاربة الكيانات غير الشرعية والسماسرة

قالت غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الجمعية العمومية للغرفة انعقدت أمس، ووافقت على الموازنة والحساب الختامي عن العام المالي 2022-2023، وأيضا الموازنة التقديرية للعام الجديد، لافتة إلى أن الجمعية العمومية قدمت ببداية الجمعية التهنئة للرئيس السيسي، على فوزه بدورة رئاسية جديدة، كما وقفوا دقيقة حداد على شهداء غزة.

تسهيلات استيراد السيارات

أضافت الغرفة في بيان، أن الجمعية العمومية طالبت بضرورة تقديم تسهيلات لاستيراد السيارات بكل أنواعها لرفع مستوى جودة النقل السياحي المصري وبما يصب في صالح صناعة السياحة، كما طالبت بزيادة حملات مواجهة عمل السماسرة والكيانات غير الشرعية في صناعة السياحة وتشديد الرقابة في هذا المجال للحد من المخاطر الجسيمة بسبب عمل هذه الكائنات في الأنشطة السياحية.

رصد أكثر من 300 كيان غير شرعي

قالت سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه جرى تشكيل لجان لرصد ومكافحة الكيانات غير الشرعية العاملة بالنشاط السياحي دون الحصول على تراخيص من الوزارة، إذ جرى رصد أكثر من 300 كيان غير شرعي بمحافظات القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر والدقهلية والشرقية، مع استمرار أعمال اللجان بشكل دوري لحين القضاء على تلك الظاهرة.

أضافت أن التعاون القائم بين الوزارة وغرفة شركات السياحة كان له الأثر الكبير في نجاح نشاط السياحة الدينية وتنظيم سفر المعتمرين والحجاج، مؤكدة الانتهاء من رقمنة أكثر من 90% من الخدمات المقدمة لشركات السياحة.

ومن جانبه، عرض إيهاب المهدي عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة فكرة مشروع للتحول الرقمي لشركات السياحة لتوفير تجربة سياحية فريدة ومستدامة في مصر، يهدف المشروع لتجميع الشركات المرخصة وعرض منتجاتها السياحية فيما بينها، أو مباشرة مع العميل (B2C)، ما يتيح للمسافرين الوصول إلى خدمات عالية الجودة وموثوقة مع إتاحة الفرصة للتبادل التجاري التكنولوجي بين الشركات.