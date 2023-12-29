أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-12-2023.. تراجع 20 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-12-2023 خلال نهاية بداية التعاملات في محال الصاغة، بقيمة بلغت 20 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه بينما كان بـ3120 جنيهًا في نهاية التعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار21

وسجل سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الجمعة29-12-2023 نحو3100 جنيهًا، محققًا قيمة تراجع جديدة بلغت 20 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية مقارنة بالأسعار أمس.

«الوطن» تنشر سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الجمعة29-12-2023 الأوسع انتشاراً بين المواطنين خلال بداية التعاملات اليوم وهي كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، والذي يدخل في صناعة السبائك، عند نحو 3500 جنيهًا، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2654 جنيهًا للبيع، بدون الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 2050 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 24 ألفًا و900 جنيهًا.