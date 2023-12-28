تراجع جديد في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس.. عيار 21 بكام؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب عن تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال نهاية التعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2024 في محال الصاغة، بقيمة بلغت 30 جنيهاً، مقارنةً بما كانت عليه الأسعار خلال منتصف التعاملات، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3120 جنيهاً، بينما كان بـ3150 جنيهاً وقت الظهيرة.

سعر جرام الذهب عيار21

وسجل سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الخميس نحو3120 جنيهًا، محققًا قيمة تراجع جديدة بلغت 30 جنيهًا في نهاية التعاملات المسائية مقارنة بالأسعار خلال منتصف التعاملات اليوم.

ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار21، الأوسع انتشاراً بين المواطنين، خلال بداية التعاملات اليوم الخميس، وهي كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، والذي يدخل في صناعة السبائك، عند نحو 3566 جنيهًا، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2674 جنيهًا للبيع، بدون الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 2080 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 24 ألفًا و960 جنيهًا.