الفنانة ثراء جبيل تنشر صورا بعد عقد قرانها على مختار الديناري

نشرت الفنانة ثراء جبيل على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا عقب عقد قرانها على الفنان مختار الديناري.

ثراء جبيل تثير الجدل بعقد قرانها

وسيطرت الرومانسية على الصور الذي ظهرت فيه الفنانة ثراء جبيل وخطيبها مختار الديناري، وقالت ثراء ردًا على أحد متابعيها: «تم عقد العقران يا فندم الحمد لله»، وتابعت: «مبروك لزواج طويل وسعيد».

كانت الفنانة ثراء جبيل شاركت في مسلسل ورق التوت، الذي عُرض مؤخرًا، بجانب عددٍ من الفنانين منهم شريف سلامة وأسماء جلال وسلوى عثمان وخالد أنور، وعدد آخر من الفنانين.