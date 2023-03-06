5 معلومات عن مسلسل «أسيل» بعد عرضه على قناة on.. من بطولة ثراء جبيل

نجاح كبير حققه مسلسل «أسيل» بعد عرضه على قناة on drama، ومن المقرر عرض الحلقة الثالثة اليوم الاثنين بعد نجاح الحلقتين، حيث تصدرت الحلقات الأولى محركات البحث على «جوجل».

معلومات عن مسلسل أسيل

- مسلسل أسيل يدور في إطار اجتماعي ممزوج بالرومانسية ومرتبط بالسوشيال ميديا في إطار تشويقي وأحداث مثيرة.

مواعيد عرض مسلسل أسيل

ويعرض العمل من السبت للأربعاء على on drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، والعاشرة صباحاً، والخامسة مساءً، وعلى on، في تمام الساعة الثامنة مساءً والثانية صباحاً والواحدة ظهراً.

أبطال مسلسل أسيل

المسلسل من بطولة ثراء جبيل، بجانب كل من باسل الزارو وبدرية طلبة وسلوى محمد علي وأحمد سلطان وملك بدوي وإسراء رخا ونورهان وإلهام عبد البديع أحمد بلال حسن العدل وياسر صادق وعدد من الوجوه الشابة، وأشرف علي الديكور إسلام أبو الدهب ومن تأليف محمد جلال وإخراج معتز حسام من إنتاج ايمالاين.