«أوقاف الشرقية» تنظم قافلة دعوية بفاقوس.. مقارئ القرآن وجوائز للأطفال

نفذت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية كبرى بمركز ومدينة فاقوس، برعاية الشيخ مجدي بدران وكيل الوزارة، شارك فيها الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والدكتور ناصر عبدالأعلى مدير عام الدعوة بالشرقية، والشيخ السيد محمد علي شبانة مدير شؤون الإدارات.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، لـ«الوطن»، أن القافلة تضم نخبة ممتازة من علماء جامعة الأزهر الشريف، تقدمهم الدكتور رمضان عبدالله الصاوي عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، والدكتور محمود رشاد عبدالنبي الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور عبدالله كامل عبدالحميد، مدرس الدعوة بكلية أصول الدين بالزقازيق، والدكتور يوسف السيد عاشور أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.

توزيع جوائز على الأطفال وعقد مقارئ القرآن

وأشار الدكتور محمد إبراهيم إلى انطلاق فعاليات القافلة الدعوية بجانب أداء خطبة الجمعة في المساجد المحددة عقد عدد من مقارئ القران الكريم للجمهور وتوزيع الجوائز التشجيعية للأطفال المشاركين في النشاط الصيفي.

نشاط دعوي بالقرى لتصحيح المفاهيم

وذكر أن مديرية أوقاف الشرقية تقوم بنشاط دعوي مكثف لجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة تصحيحا للمفاهيم ومحاربة للفكر المتطرف.