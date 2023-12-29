فيلم «البعبع» لأمير كرارة يحقق 436 جنيها أمس ويتذيل قائمة الإيرادات

منافسة قوية تشهدها دور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية بعد طرح عدد من الأفلام الجديدة، إلا أن هناك عددا من الأفلام المطروحة منذ فترة كبيرة لكنها لا تزال تتواجد في السينمات، من بينها فيلم «البعبع».

فيلم «البعبع» في المركز الأخير

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن أن فيلم «البعبع» جاء في المركز الأخير أمس، وحقق إيرادات ضعيفة بلغت 436 جنيها فقط، ما يجعله مهددا بالسحب من دور العرض السينمائية خلال الأيام المقبلة.

فيلم «البعبع» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.