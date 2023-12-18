فيلم البعبع مهدد بالسحب من دور العرض.. تذيل الإيرادات اليومية

احتل الفنان أمير كرارة المرتبة الأخيرة بفيلمه «البعبع»، الذي يُعرض حاليًا بدور العرض، بعدما كان ينافس على مدار الأسابيع الماضية.

إيرادات فيلم «البعبع»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم البعبع للفنان أمير كرارة حقق أمس نحو ألفٍ و6 جنيهات فقط، ما يؤدي إلى احتمالية سحب الفيلم من جميع دور العرض، خلال الأيام المقبلة.

وتستعد دور العرض لاستقبال عدد من الأفلام الأخرى، خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم الشتوي.

قصة فيلم البعبع

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يقدّم الفنان أمير كرارة دور شخص يعمل في عصابة ويحاول الهرب خارج البلاد، بينما تقدّم الفنانة ياسمين صبري دور طبيبة تحصل على محنة في الخارج، ولكنها بالصدفة تلتقي «البعبع» الذي يتفاجأ بأنّ لديه طفلين من زوجته.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.