لأول مرة.. استئصال ورم في الفكين باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بسوهاج

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن وحدة جراحة الوجه والفكين بقسم الجراحة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، نجحت لأول مرة على مستوى صعيد مصر في استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لاستئصال ورم بالفك، مؤكدا أن هذا النجاح يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المستشفى الجامعي، ويبرهن على مهارة وحرفية الأطباء في التعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة وعالية الخطورة.

تدخل جراحي لاستئصال الورم

من جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، إن المريضة «إ. خ» كانت تعاني من ورم في الجزء الأيمن من الفك السفلي وتآكل جسمي بالفك حتى المفصل، فتقرر على الفور إجراء تدخل جراحي لاستئصال الورم مع الحفاظ على العملية الطبيعية للفك، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة طبية متخصصة في هذا النوع من الجراحات الدقيقة من أعضاء ومعاوني هيئة التدريس بالكلية لعمل اللازم طبيا، تضمنت الدكتور كمال الشرقاوي رئيس قسم الجراحة العامة، وأستاذ جراحة الوجه والفكين، والدكتور أحمد جابر حسانين أستاذ جراحة الوجه والفكر وتقويم الأسنان، والدكتور طارق فتوحي والدكتور إسلام عامر.

الطباعة ثلاثية الأبعاد للفك الصناعي

وقال الدكتور إسلام عامر إن العملية أجريت باستخدام تقنية حديثة لأول مرة في صعيد مصر، وهي الطباعة ثلاثية الأبعاد للفك الصناعي، واستغرقت قرابة 8 ساعات متواصلة دون توقف، حيث تقرر دخول المريضة بعد تجهيزها وعمل التقييم الطبي اللازم، لافتاً أن التدخل الجراحي تم بواسطة الدكتور أحمد جابر حسانين، والدكتور حاتم عادل، والدكتور محمود فهمي، حيث أسفرت الجهود عن نجاح العملية واستقرار حالة المريضة.