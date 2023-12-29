في الأسبوع الأخير من 2023.. نشاط موسع للتحالف الوطني بالإسكندرية

شهد الأسبوع الأخير للعام الحالي 2023، نشاطًا موسعًا للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في محافظة الإسكندرية، إذ كثف التحالف جهوده خلال هذا الأسبوع لدعم الأهالي الأكثر احتياجا في الإسكندرية من خلال أنشطة توعوية وتنموية وترفيهية.

جهود التحالف الوطني في آخر أسبوع من العام

أوضح التحالف الوطني في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أمانة الإسكندرية قامت بالتبرع بإهداء رفع كفاءة وتطوير حديقة مدخل الإسكندرية أمام كارفور بمساحة 21 فدانًا.

وتابع التحالف: وافتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونائبته الدكتور جاكلين عازر، والنائب الدكتور إيهاب زكريا، الحديقة، بهدف زيادة المسطحات الخضراء بالمدينة نحو تطبيقات معايير المدن الخضراء وتوفير مساحات ترفيهية مجانية للمواطن وقاموا أيضًا بتكريم موظفي الإدارة المركزية للحدائق تأكيدًا على دور التحالف الوطني في خدمة وتطوير العمل الأهلي داخل وخارج مصر.

بروتوكول تعاون لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات المختلفة للتدريس

وخلال الأسبوع الأخير بعام 2023، وقّع التحالف الوطني، بروتوكول تعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية ومثلها الأنبا بافلي وجامعة الإسكندرية - كلية التربية، ويمثلها محمد أنور، ويهدف هذا البروتوكول إلى تأهيل وتدريب خريجي الجامعات المختلفة للتدريس نحو احتواء الأيدي العاملة في مجال التعليم وتطوير الأداء التعليمي بشكل عام.