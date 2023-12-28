رئيس جامعة العريش: الدولة خصصت لنا مقرا جديدا في العاصمة الإدارية

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، خلال لقائه باللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بديوان عام المحافظة، إن جامعة العريش، أصبحت من الجامعات الواعدة، موضحا أنه صدر قرار بتخصيص مقر لصالحها في العاصمة الإدارية.

وطلب «الدمرداش» من المحافظ دعم جامعة العريش في إنشاء الجامعة التكنولوجية لكي تكون منارة تعليمة أخرى يستفيد منها أهالي سيناء والمقيمين بالمحافظة.

وثمن دور المحافظة في نقل المساعدات من مطار العريش، والميناء، الى معبر رفح، ومنه الى قطاع غزة، وعملية الدعم اللوجيستي التي تتم برئاسة المحافظ في استقبال الوفود والمساعدات.

كلية طب العريش تدخل ضمن بروتوكول التعاون

وأكد رئيس جامعة العريش، دخول كلية الطب في جامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع مديرية الصحة لدعم مستشفيات شمال سيناء بالأطباء من أساتذة كليات الطب، مؤكدًا أن كليات جامعة العريش يدرس بها 12 الف طالب وطالبة من محافظة شمال سيناء ومن مختلف المحافظات المصرية.

من جانبه أكد المحافظ على الدور المهم للجامعة في عملية التنمية التي تجري على أرض شمال سيناء.

جاء هذا خلال لقاء رئيس الجماعة بمحافظ شمال سيناء ، لتهنئة بعيد رأس السنة الميلادية، وتقديم الدعم المشترك بين جامعة العريش والمحافظة، والمديريات الأخرى في شتى المجالات.