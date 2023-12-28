مع دخول فصل الشتاء، بدأ أهالي محافظة شمال سيناء، التوجه والبحث عن أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في شمال سيناء، في المدن، وتشتهر بتوفير الملابس بأسعار مناسبة للجميع ولكل الأذواق والأعمار وبها عروض تخفيضات تناسب كل المستويات المعيشية، حيث وصل سعر الجاكيت ما بين 250 إلى 300 جنيه فقط.

تختلف محافظة شمال سيناء، بتنوع الأذواق والاختيارات، سواء في شراء الملابس، أو عملية ارتدائها أيضا، حيث يعيش في المحافظة، الحضر من سكان المدن، وأبناء البادية أو ما يسمى البدو، وغالبيتهم يسكنون القرى والتجمعات السكنية، وأيضا الوافدين إلى المحافظة من خلال البحث عن فرص عمل أو العيش في المحافظة.

أسعار ملابس الشتاء في شمال سيناء

تكشف «الوطن»، للقراء والمتابعين، أسماء وعناوين المحال التجارية والأسواق، التي تبيع الملابس الشتوية بأسعار رخيصة، سواء في مدينة العريش أو الشيخ زويد، وبئر العبد ورمانة، ومناطق وسط سيناء.

أرخص الملابس الشتوية بأسواق محافظة شمال سيناء.

حيث أن مدينة العريش بها عدة أسواق لبيع الملابس بأرخص الأسعار أهمها:

- سوق الخميس، وهو بوسط المدينة، وغالبية التجار من الباعة الجائلين.

- سوق الصعايدة، وهو بالشارع الرئيسي بوسط المدينة.

- علاوة على محال بيع الاستوك، والملابس الاستيراد أو ما يسمى البالة، الذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، لنظافة المنتج، وانخفاض السعر، مقارنة بالمحال الأخرى.

مدينة الشيخ زويد

ويعتبر سوق الثلاثاء، من أهم الأماكن التي تميز سوق الشيخ زويد بأسعاره الرخيصة، حيث إنه السوق الرئيسي للمدينة، الذي يجمع عليه جميع سكان القرى البعيدة، جنوب وغرب المدينة

- مدينة بئر العبد

- سوق المحطة القريب من مجلس المدينة، هو أرخص الأماكن، التي توجد بالمدينة، وسوق شعبي وحيد بالمدينة

ملابس بأسعار مخفضة في محافظة شمال سيناء

يعتبر السوق الرئيسي بقرية رمانة، من الأماكن الأرخص في بيع الملابس، حيث إنه قريب من سوق القنطرة غرب بمسافة 40 كيلو، وغالبية التجار يأتون ببضائعهم من القنطرة أو من بورسعيد لقرب المسافة.

أماكن بيع ملابس الشتاء بأسعار مخفضة

برغم أن مدينتي الحسنة ونخل من مناطق وسط سيناء، وغالبية البضائع الموجودة، تأتي من مدينة العريش، إلاً أن هناك سوق المدينة القريب من مجلس المدينة ومجمع المدارس، يعتبر من أرخص الأماكن التي تبيع الملابس، علاوة على أنها تراعي عادات وتقاليد أهالي المنطقة في عملية الاختيارات، سواء الألوان أو نوع الجلباب والثوب السيناوي.

قالت أماني رسلان وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، إن هناك مراقبة يومية لأسعار المنتجات في جميع محال الملابس، وأن هناك أسواقا بالمحافظة تبيع المنتجات بأقل هامش ربح، وهي تعتبر منافذ في متناول المواطن العادي، وتكون الخامات جيدة وعلى قدر من القبول لدى محدودي الدخل.