«تعليم قوص» تحصد المراكز الأولى في مسابقة نشرة الأخبار المصورة

أعلن توجيه الصحافة والإعلام التربوي بمديرية التعليم في قنا، فوز مدارس إدارة قوص الثانوية بالثلاث مراكز الأولى على مستوى المديرية، في مسابقة نشرة الأخبار المصورة، وتم تصعيد مدرسة قوص الثانوية لتمثيل محافظة قنا جمهوريا، بحسب عبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية.

تمثيل قنا على مستوى الجمهورية

ووجه صابر زيان مدير عام التعليم العام في المديرية، الشكر لمحمود مرغني موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، وعلي حزين مدير إدارة الخدمات والأنشطة، ورمضان بلال موجه أول الصحافة بتعليم قوص، على الجهد المبذول في دعم المسابقات الثقافية والتنافس الناجز لتمثيل تعليم قنا جمهوريا.

وكانت إدارة قوص التعليمية قد شاركت في مسابقة نشرة الأخبار المصورة التي تنظمها الإدارة المركزية للأنشطة الثقافية بوزارة التربية والتعليم بمدارس «قوص الثانوية العسكرية - جراجوس الثانوية المشتركة - شركة السكر الثانوية بنات»، وفازت جميعها بالمراكز الأولى حسب الترتيب، ما أدى لتصعيد مدرسة قوص الثانوية العسكرية لتمثيل المديرية جمهوريا.

دعم الأنشطة والخدمات التربوية

ومن جانبه أكد عبدالله القباني مدير عام تعليم قوص، أن الإدارة ممثلة في إدارة الخدمات والأنشطة التربوية تعمل جاهدة من خلال فريق عمل مهني لدعم كل الأنشطة والتنافس وتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية.