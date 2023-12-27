جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا.. تنتهي 24 يناير

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في قنا، والمقرر عقدها امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى 24 من نفس الشهر، مؤكدة أنه تم تشكيل الكنترول الخاص بالطلاب والطالبات، واستعداد المدارس الإعدادية في المحافظة من خلال الانتهاء من استمارات الخاصة بالشهادة الإعدادية 2024 في المحافظة.

جدول امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية بقنا 2024

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى في محافظة قنا، والتي تنطلق في شهر يناير، وإليكم تفاصيل موعد أداء امتحانات مواد الشهادة الإعدادية لنصف العام.

تنطلق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بقنا، يوم الأربعاء 17 يناير في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 إلى 11:30، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 12 إلى 1مساءا

- وفي يوم الخميس 18 يناير 2024، يخوض الطلاب امتحانات مادتي، الجبر والإحصاء من الساعة 9 إلى 11، والتربية الدينية من الساعة 11:30 إلى1 مساءا.

- ويوم الأحد 21 يناير 2024 يخوض طلاب الشهادة الإعدادية بقنا امتحانات مادتي، العلوم من الساعة 9 إلى 11، واللغة الأجنبية الأولى من الساعة 11:30 إلى 1مساءا

-وفي يوم الإثنين 22 يناير 2024 يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي، الهندسة من الساعة 9 إلى 11، واللغة الأجنبية الثانية من الساعة 11:30 إلى 1:30 مساءا.

-وفي يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي، اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى 11، والتربية الفنية من الساعة 11:30 إلى 1:300 مساءا.

-وفي اليوم الأخير من امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بقنا ، يوم الأربعاء 24 يناير 2024 يؤدى الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى 11صباحا.

تعليمات وزارية بشأن امتحانات نصف العام

وقال محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا ، في تصريحات لـ«الوطن»يطبق القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017 وتعديلاته بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 313،لسنة 2011 الخاص بنظام التقويم الشامل علي مرحلة التعليم الأساسي بمرحلتيها ( الابتدائي – الإعدادي ).

كما يعفى الطلاب المتقدمون للامتحان من الخارج ( منازل ) والعائدون من الخارج من أداء امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

وأضاف كما تخطر لجنة النظام والمراقبة بالمديرية بدرجات الأنشطة التربوية والصفية قبل الامتحانات بفترة كافية .