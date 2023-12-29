حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد بالدقهلية، حملات مكثفة ومكبرة على الأراضي الزراعية لإزالة التعديات ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإعادة زراعة الأراضي التي تبويرها على نفقة المواطن المخالف.

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وبحسب البيان أكد سيد النخيلي، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات في نطاق مركز المدينة والقرى، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وكافة الجهات المعنية، وخلال الحملة وردنا بلاغ بوجود مبنى مخالف بالوحدة المحلية بالربع على 350 مترا بدون ترخيص على أرض زراعية، وتمت الإزالة الفورية للمبنى المخالف وهدمه على نفقة المواطن المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

شن الحملات المستمرة لمنع أي تعديات

وشدد رئيس مجلس تمي الأمديد على شن الحملات المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا وكافة التعديات في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، موجها بضرورة الاستمرار في التصدي بكل حزم لكافة التعديات وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الأمن ومشاركة مديرية الزراعة بالدقهلية.