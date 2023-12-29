مسلم: المقترح المصري يلبي معظم مطالب أطراف الأزمة الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنّ الإطار المقترح من مصر جيد ولم يأتِ رد من الأطراف المعنية حتى الآن، وهو ما يعني وجود مناقشات جادة حوله.

وأضاف مسلم، في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية شيماء الكردي، أنّ المقترح يلبي معظم مطالب أطراف الأزمة كافة، فهو عبارة عن 3 مراحل متواصلة ووقف إطلاق النار الذي تستهدفه حماس وتسليم الرهائن مقابل عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ المقترح المصري يعطي فرصة لجميع الأطراف من أجل إنهاء الحرب التي تزعج الإنسانية كلها، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط لأنها بثت حالة عدم استقرار، إضافة إلى إزهاق أرواح الآلاف من الشهداء الفلسطينيين.

وأكد أنّ إسرائيل لن تنظر بالعقل لكنها ستنظر إلى مصالحها: «إسرائيل في موقف ميداني صعب وليس سهلا كما يعتقد البعض، وهناك خلافات في إسرائيل كما أن هناك خلافات في فلسطين على مستوى وجهات النظر، وهنا يأتي دور أمريكا للضغط على إسرائيل كي توافق على المبادرة، حيث تواجه إسرائيل مصاعب في الشمال وإذا اتجهت إلى الجنوب فإنها ستواجه وضعا أصعب من الشمال».