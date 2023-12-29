والد إمام عاشور: استقبلناه في المطار بـ«الطبل» بعد حصول الأهلي على كأس السوبر

أكد عاشور متولي، والد اللاعب إمام عاشور، أنه استقبل ابنه أمس بمطار القاهرة الدولي، بالطبل والمزمار، وأطلق جمهور النادي الأهلي الهتافات للتعبير عن فرحتهم بفوز الأهلي، «أول ما إمام خرج الكل يهتف يا إمام فرحة بفوز الفريق وأداء إمام».

فوز الأهلي ببطولة كأس السوبر

وأشار «عاشور» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن «إمام» عبّر عن فرحته الكبيرة بفوزه بالبرونزية وكأس السوبر، «فرحة كبيرة سيطرت على ملامح إمام، بعد فوزه ببطولة كأس السوبر، وبالبرونزية في كأس العالم للأندية، خاصة أنها أول بطولة له مع النادي الأهلي».

والد إمام: مباراة الأهلي وفيوتشر كانت صعبة

وأضاف أن مباراة السوبر كانت صعبة ولكن الأهلي حقق الفوز بها، عقب تغلبه على مودرن فيوتشر بأربعة أهدا مقابل هدفين، مشيرا إلى أن نجله لاعب قوي تمكن من وضع بصمته في أول فترة له مع النادي الأهلي، «إنجاز كبير لإمام، والنادي الأهلي عارف قيمة إمام لأنه نادي عظيم، وقدر أنه يخرج طاقة ابني من خلال المشاركة في أهم البطولات».