تحرك عاجل للأهلي بعد مهاجمة إمام عاشور لمنتقديه عقب الفوز بالسوبر

علق النادي الأهلي على تصريحات إمام عاشور نجم وسط الفريق، عقب مباراة السوبر المصري أمام نادي موردن فيوتشر، بنهائي كأس السوبر المصري، والتي أقيمت على أرضية ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وأكد مصدر مسئولو بالنادي الأهلي في تصريحات لـ الوطن سبورت:« أن هناك تواصل حدث مع إمام عاشور لاعب الفريق، فور التصريحات التي أدلي بها اللاعب عقب مباراة نهائي مسابقة السوبر المصري، حيث تم التأكيد على ضرورة التركيز داخل الملعب، وعدم الانشغال بأي كلام مثار في الخارج».

وتابع:« سيكون هناك توبيخ لـ إمام عاشور لعدم تكرار هذا الأمر نهائيا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك قواعد داخل النادي، بعدم الانشغال بأي أمر مثار خارج الملعب نهائيا، وهذا الأمر لا يخرج من النادي وفقا للائحة التي وضعتها إدارة الكرة بالنادي».

وحقق النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه، بعد الانتصار على حساب نادي موردن فيوتشر، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد مساء اليوم الخميس.