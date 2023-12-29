حملات مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات على أراضي الدولة في أسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، مجموعة من الحملات مكثفة لمواجهة التعديات والإشغالات وتحسين المظهر العام شملت مناطق مختلفة داخل الأحياء الغربية والجنوبية والشرقية ومنطقة الصداقة الجديدة.

ورصدت الحملة 3 حالات لتجاوزات تخص أراضي الدولة في قرية أبو الريش، حيث بلغت المساحة المعتدى عليها 780 مترا مربعا، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المتعدين.

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كما نظمت الوحدة المحلية حملات متتالية في مناطق مختلفة ضمن الأحياء الغربية والجنوبية والشرقية والصداقة الجديدة، بهدف رفع الإشغالات وتحسين النظافة العامة، بالإضافة إلى تحرير 236 محضرا إشغال للطرق، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والكنس، بالإضافة إلى إزالة المقاهي العشوائية التي تعتبر مصدرًا للازدحام والفوضى.

تأتي هذه الجهود بالتعاون والمشاركة الوثيقة من قبل نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، بمشروع النظافة، والفنيين في الوحدة المحلية، وبالتعاون مع قسم شرطة المرافق ومباحث المرافق.

حملات لتركيب لمبات إنارة في غرب أسوان

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان أعمال قطاع مياه الشرب، حيث تم تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد ضمن مبادرة حياة كريمة، ومتابعة أعمال الصيانة وتركيب الكشافات الليد الموفرة في مناطق حي المحمودية والنجع القبلي والنجع البحري بجزيرة أسوان.