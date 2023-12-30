5 نصائح للوقاية من البكتيريا والجراثيم في الشتاء.. «احمي نفسك من العدوى»

تتزايد نسب الإصابة بالبكتيريا والجراثيم خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المختلفة سواء الفيروسات التنفسية أو الجهاز الهمضي، لذلك يجب على الأشخاص حماية أنفسهم وأسرهم خاصة مع التقلبات الجوية التي يتميز بها الشتاء.

نصائح للوقاية من البكتيريا والعدوى

الدكتور عبدالعزيز محمود، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، أكد لـ«الوطن»، أنّ هناك عدة نصائح يجب اتباعها للوقاية من البكتيريا والعدوى خلال الشتاء، وهي كالتالي:

ضرورة غسل اليدين

يُصاب الإنسان بالعدوى عن طريق اليدين، فيمكن أنّ تلمس أنفك أو وجهك ويدك ملوثة، ما يصيبك بالجراثيم والبكتيريا، لذلك عليك غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، وتطهيرها بالكحول طوال الوقت لمنع الجراثيم والعدوى المسببة للفيروسات، خاصة بعد تناول الطعام، أو السعال أو لمس مسببات الجراثيم كالمرحاض أو الحيوانات.

الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين

الحفاظ على المسافة آمنة مع الآخرين، يضمن لك عدم انتقال العدوى والجراثيم، خاصة الأشخاص المصابين بالسعال والحمى.

تجنب الازدحام

يجب عليك تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، أو ارتداء الكمامة منعًا لانتقال أي عدوى أو بكتيريا أو جراثيم، خاصة من المصابين بالفيروسات التنفسية.

التأكد من سلامة الغذاء

سلامة الغذاء من أبرز طرق الوقاية من البكتيريا والجراثيم في الشتاء، إذ يجب عليك التأكد من نظافة الطعام وعدم لمسه من قبل المصابون بالجراثيم، وفق استشاري الباطنة والجهاز الهضمي: «متاخدش أكل من إيد حد أنت مش عارف هو حامل للجراثيم أو البكتيريا ولا لأ».

تنظيف الأسطح والمرحاض

يجب عليك تنظيف الأسطح المنزلية والمرحاض، لأنها من أكثر مسببات البكتيريا والجراثيم، فضلًا عن تطهير مقابض الأبواب.