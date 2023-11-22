مستشار الرئيس: إصابات الفيروسات التنفسية غير مقلقة.. وطبيعية بسبب تغيير الفصول

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ الفترة الحالية تشهد رصد عدد من الإصابات الخاصة بالفيروسات التنفسية «الإنفلونزا، نزلات البرد، فيروس كورونا، الفيروس التنفسي المخلوي»، موضحا أنّها طبيعية بسبب التقلبات الجوية في مثل هذا الوقت من العام، وتغيير الفصول، ولا تستدعي دخول المستشفى.

علاج نزلات البرد المنتشرة الفترة الحالية

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية لـ«الوطن»، أنّ علاج نزلات البرد المنتشرة الفترة الحالية هي الراحة والسوائل، والابتعاد عن المضادات الحيوية لعلاج الفيروسات التنفسية حيث تتسبب في مضاعفات أكثر.

وأوضح أنّ حالة الهلع والخوف التي انتشرت مع ارتفاع إصابات الفيروسات التنفسية لا تستدعى الخوف، خاصة وأنّ الفيروسات التنفسية موجود وهذا وقت انتشارها، لكن جائحة فيروس كورونا جعلت البعض ينسى.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا

وطالب الدكتور محمد عوض تاج الدين، المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من خطر الإصابة بالإنفلونزا، لافتة إلى أنّ هناك خطر للإصابة بالانفلونزا خاصة مع الأطفال وكبار السن، والأشخاص المصابين بالمناعة الضعيفة، وأصحاب الأمراض المزمنة.