أعلن البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30-12-2023، مشيرًا إلى أنه يشهد حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي، إذ سجل الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

وتنشر «الوطن» سعر الدولار اليوم السبت 30-12-2023، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفقًا للمنصات الرسمية للبنوك، كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، اليوم السبت 30-12-2023، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30-12-2023، في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB، للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.