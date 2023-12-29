سعر اليورو اليوم الجمعة 29-12-2023 في البنوك

شهد سعر اليورو، استقرارا مقابل الجنيه، اليوم الجمعة 29-12-2023 بالبنوك، إذ سجل اليورو في أول أيام العطلة الأسبوعية في البنك المركزي المصري 34.20 جنيه للبيع، و34.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم الجمعة 29-12-2023 بمختلف البنوك، وفقاً لما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو، اليوم الجمعة 29-12-2023 في البنك المركزي 34.20 جنيه للبيع، و34.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 29-12-2023 بالبنك الأهلي المصري 34.07 جنيه للبيع، و33.91 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر 34.02 جنيه للبيع، و33.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة 34.13 جنيه للبيع، و33.96 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو الجمعة 29-12-2023 في البنك التجاري الدولي 33.78 جنيه للبيع، و33.41 جنيه للشراء.