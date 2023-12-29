سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ 2023.. فرحة على وجوه المزارعين

شهد سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ 2023 قفزة في سعر صنف «جيزة 96»، ما يعود بالنفع على المزارعين بتحقيق أكبر قدر وعائد من الأرباح، من خلال بيع إنتاج أراضيهم من القطن الزهر في مزاد القطن الذي يُعقد بإشراف منظومة تداول القطن لتسويق الأقطان على مستوى الجمهورية تحت إشراف مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

كل ما تريد معرفته عن سعر قنطار القطن اليوم

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ 2023 وفقًا لآخر مزاد عُقد لتحديد سعر الأقطان من صنف «جيزة 96» إلى جانب صنف «جيزة 94».

سعر قنطار القطن اليوم في وجه بحري

وسجل متوسط سعر قنطار القطن اليوم في وجه بحري وفقًا لمختلف المزادات التي عُقدت خلال الساعات الأخيرة بين 10 آلاف جنيه للقنطار وحتى 13120 بحسب الصنف والجودة ودرجة النقاء.

سعر قنطار القطن في كفر الشيخ

وسجل سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ 2023 من صنف «جيزة 94» بين 11500 وحتى 12820 جنيهًا للقنطار الواحد.

سعر قنطار القطن جيزة 96

وفيما يخص سعر قنطار القطن في كفر الشيخ 2023 من صنف «جيزة 96» بحسب آخر مزاد قطن علني فإنّها تراوحت بين 12400 حتى 13120 جنيهًا كالآتي:

- مركز التجميع برية الأصفر.. بيع 373 كيسًا بإجمالي 517 قنطارًا بسعر 12700 جنيه للقنطار.

- مركز تجميع سد خميس.. بيع 200 كيسًا بإجمالي 270 قنطارًا بسعر 12720 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع مركز تجميع عبد الدايم.. بيع 452 كيسًا بإجمالي 615 قنطارًا بسعر 12700 جنيه للقنطار.

- مركز تجميع أبو غنيمة.. بيع 145 كيسًا بإجمالي 188 قنطارًا مقابل 12720 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع الفقهاء البحرية.. بيع 31 كيسًا بوزن 400 قنطارًا بسعر 12730 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع الحدادي.. بيع 571 كيسًا بوزن 466 قنطارًا بسعر 12720 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع القن.. بيع 2426 كيسًا بإجمالي 593 ألف قنطارًا بسعر 12720 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع دمرو الحدادي.. بيع 334 كيسًا بإجمالي 466 قنطارًا مقابل 12720 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع البلاصي.. بيع 459 كيسًا بوزن 640 قنطارًا مقابل 12720 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع أبو دراز.. بيع 271 كيسًا بإجمالي 354 قنطارًا مقابل 12400 جنيه للقنطار.

- مركز تجميع أبو طرطور.. بيع 78 كيسًا بإجمالي 103 قنطارًا مقابل 12720 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع مطوبس.. بيع 158 كيسًا بإجمالي 215 قنطارًا مقابل 13120 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع الكومسيون.. بيع 277 كيسًا بإجمالي 370 قنطارًا بسعر 12700 جنيه للقنطار.

- مركز تجميع النيل الحديثة 234 كيسًا بإجمالي 330 قنطارًا بسعر 12720 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع البكارة الغربية 223 كيسًا بوزن 325 قنطارًا بسعر 12720 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع المنشية المستجدة 354 كيسًا بإجمالي وزن 499 قنطارًا مقابل 12720 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع الفتوح عمرو بيع 350 كيسًا بوزن 466 قنطارًا بسعر 12720 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع السعادة بيع 169 كيسًا بإجمالي 216 قنطارًا بسعر 12820 جنيها للقنطار.

- مركز تجميع الروضة «النيل الحديثة» بيع 168 كيسًا بوزن 216 قنطارًا بسعر 12820 جنيها للقنطار.