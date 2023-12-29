عاجل.. لجنة الحكام تكشف عن خطأ في مباراة الأهلي وفيوتشر.. «سنحاسب الحكم»

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، كان يستحق البطاقة الحمراء خلال مباراة مودرن فيوتشر، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، وبالتحديد خلال أحداث الأشواط الإضافية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «مروان عطية كان يستحق البطاقة الحمراء في أكثر من لقطة، خلال أحداث الأشواط الإضافية، خاصة أنه تحصل على بطاقة صفراء خلال الوقت الأصلي».

محمد عادل أخطأ في هذه الحالة

وتابع: «كان على محمد عادل، حكم المباراة، إشهار البطاقة الحمراء للاعب مروان عطية في أكثر من لقطة، بعد تلقيه بطاقة صفراء خلال المباراة»، مشيرا إلى أن «هناك لقطتين كان يستحق فيهما البطاقة الصفراء الثانية، ولم يحدث، وبكل تأكيد سيكون هناك حديث مع الحكم؛ لأن ما حدث نعتبره خطأ».

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قادمة من الإمارات، بعد ختام بطولة كأس السوبر المصري، والتي توج بها المارد الأحمر للمرة الـ14 في تاريخه.

وتوج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة ٤ / ٢، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي.

وتخلف عن بعثة الأهلي التي وصلت إلى القاهرة، ثنائي الفريق بيرسي تاو وأنتوني موديست؛ حيث غادرا إلى بلديهما (جنوب إفريقيا وفرنسا) من الإمارات مباشرة، لقضاء إجازة سريعة، بعد الانتهاء من بطولة السوبر، وذلك بعد أن حصل الفريق على راحة من التدريبات، بسبب بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق الشهر المقبل.