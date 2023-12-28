«النقل»: تعريفة موحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب

اتخذت وزارة النقل العديد من الخطوات المهمة لتعظيم سياحة اليخوت بمصر، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، موضحة أنّ الخطوات تشمل إجراءات لتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للمواني والمراين السياحية التي تقع على سواحل مصر.

وقررت الوزارة تحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والمواني السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافي مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية.

نافذة رقمية واحدة

وضمن الإجراءات وفق تقرير لوزارة النقل، إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط الإجراءات وإصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق تلك النافذة الرقمية في 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15–30 يوما سابقا.

وتحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي تُسهم في عدم التدخل في مقابلات التراكي وإطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية فى اختيار مكان الرسو «ميناء تجارى عام - مارينا خاصة» وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.