استلام الدفعة الثالثة من صناديق جمع القمامة في الدقهلية

أعلنت رئاسة حي شرق المنصورة في محافظة الدقهلية باستلام الدفعة الثالثة من صناديق جمع المخلفات، ضمن الخطة الاستثمارية التي وضعتها الدولة لرفع كفاءة النظافة في شوارع المدينة والحفاظ على المظهر الخارجي.

استلام الدفعة الثالثة من صناديق جمع المخلفات بالدقهلية

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، استلام الدفعة الثالثة من صناديق جمع المخلفات بإجمالي 71 صندوقا وجرى توزيعها على كافة المناطق على حسب احتياج المنطقة على مستوى نطاق شرق مدينة المنصورة، للحفاظ على المظهر الجمالي الذي يليق بالمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

الحرص على نظافة الشوارع والميادين

وتابع رئيس حي شرق المنصورة، ضرورة المتابعة اليومية المستمرة لحسن سير العمل ومدى انتظامه والحرص على نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والمداخل ورفع القمامة أول بأول وحل جميع مشاكل المواطنين أول بأول في المشكلات المتعلقة تحديدا في قطاع النظافة، ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستثمارية التي وضعتها الدولة المصرية والاهتمام بمنظومة النظافة لتحسين البيئة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين انطلاقا من الاهتمام البالغ في ملف النظافة وتحسين البيئة التي وضعت ضمن الخطة.