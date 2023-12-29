للمزارعين.. موعد انتهاء السدة الشتوية في المحافظات

كشف الدكتور أيمن عبد الدايم، أستاذ المحاصيل الحقلية، بكلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، أن السدة الشتوية تعود على المزارعين بالكثير من الفوائد التي تصب في مصلحة الزراعات الحقلية، التي يترتب عليها زيادة الإنتاجية، ولذلك يستوجب على جموع المزارعين معرفة فوائد وموعد انتهاء السدة الشتوية في المحافظات.

فوائد وموعد انتهاء السدة الشتوية في المحافظات

وأوضح الدكتور «أيمن»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن فوائد وموعد انتهاء السدة الشتوية في المحافظات، تكون كالتالي:

- تبدأ السدة الشتوية بالمحافظات مع حلول يوم 7 يناير وتستمر حتى 9 فبراير من العام المقبل 2024، التي تتطلع على موعدها كافة الجهات المعنية بالزراعة.

- توفر كميات كبيرة من الماء للزراعات الصيفية المقبلة.

- الأراضي لا تكون بحاجة إلى الماء الغمر في هذا التوقيت، نظرا للاعتماد على مياه الأمطار في فصل الشتاء.

- تمنح الفرصة لوزارة الري تطهير وتعميق الترع خلال فترة السدة الشتوية، التي بدورها تسهل عمليات ري الحقول للمزارعين عقب ذلك.

فوائد السدة الشتوية للزراعات

وأضاف أن موعد السدة الشتوية يعود بفوائد جمه على الزراعات الحقلية والخضروات، التي منها تقليل نسبة المياه داخل خواص النباتات الحقلية، التي لا يحتاجها النبات في ظل البرد القارس والصقيع، التي تجعله ينمو بشكل أفضل خلال هذه الفترة من العام.