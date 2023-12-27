حملات مكثفة لإزالة التعديات على نهر النيل في الدقهلية

شنت رئاسة مركز المنصورة، حملات مكبرة ومكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شن حملات مكثفة على عدد من القرى

وبحسب بيان من مجلس مركز المنصورة، قال اللواء سمير صدقي، رئيس المركز، بأن تم شن حملات مكثفة على عدد من القرى في نطاق المركز للإزالة الفورية لكافة التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو المملوكة للدولة أو نهر النيل ووردنا بلاغ أثناء الحملة عن وجود مخالفة في قرية كفر الشمندي واتضح بناء حوائط بالطوب الأحمر مخالفة على نهر النيل، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

متابعة مستمرة لإزالة التعديات

وشدد رئيس المركز، على المتابعة المستمرة لإزالة التعديات بكافة أشكالها حرصًا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم والحفاظ على الرقعة الزراعية لأن البناء المخالف يمثل إهدار للثروة القومية، واتخاذ الإجراءات القانونية المشدد ضد أي مخالف، وأن محافظة الدقهلية تتصدى بكل حزم وصرامة لكافة أشكال التعديات .