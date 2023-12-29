الأحرار الاشتراكيين: مصر قدمت مبادرات لحقن الدماء في غزة

أشاد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكين، بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا على أنها تشير إلى مدى حرص الدولة المصرية على حقن الدماء والعودة لطاولة المفاوضات لإيجاد حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية، يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه الضائعة والمسلوبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

الموقف المصري من القضية الفلسطينة ثابت

وقال طارق درويش خلال تصريحاته للوطن، إن الموقف المصري من القضية الفلسطينة ثابت منذ عام 1948 أي منذ احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في مصر وقفت بجانب الشعب الفلسطيني خلال الأزمة الأخيرة، وظهر ذلك من خلال سعي مصر لحشد الرأي العام الدولي لدعم الموقف الفلسطيني من خلال قمة السلام التي شارك فيها معظم رؤساء وحكام دول العالم.

معبر رفح البري

وتابع رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين، قائلًا: اصطف قطار المساعدات أمام معبر رفح البري منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، الأمر الذي يؤكد مدى قوة العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وأن مصر هي الداعم الأول والرئيسي للقضية الفلسطينية.