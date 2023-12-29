ضبط 62 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

جهود الحملات المرورية

أسفرت جهود الحملات المرورية، بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط 62803 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 509 مخالفة للسير بدون تراخيص، و88 مخالفة دراجة نارية، و13806 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و20 مخالفة موقف عشوائي، و1330 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و3 مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.