ضبط 3 تشكيلات عصابية خلال عدة حملات أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، ومنها ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

وتم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، والآخر عميل سيئ النية، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب «توصيل الأسلاك»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما.

ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقة المتنوعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب «المفتاح المصطنع».

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.