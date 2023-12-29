ضبط 298 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 298 قضية مخدرات، 182 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84 ألفا و500 حكم قضائي متنوع في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود حملة أمنية مكبرة أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 298 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 330 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 129.205 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 39.200 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 25.178 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 23.025 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2.250 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1.076 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1.050 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 44 جرام.

22 ألفا و279 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 156 متهما وذلك على النحو التالي:

12 بندقية آلية

بندقية رصاص

29 بندقية خرطوش

9 طبنجات

131 فردا محلية الصنع.

501 طلقة مختلفة الأعيرة

15 خزينة متنوعة

233 قطعة سلاح أبيض

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 84 ألف و500 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:

348 حكم جناية

25914 حكم حبس جزئي

4 آلاف و451 حكم حبس مستأنف

42 ألفا و909 أحكام غرامة

10 آلاف و878 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 11 متهما ارتكبوا 12 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد 32 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد 19 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد 308 دراجات نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 20 ألفا و944 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.