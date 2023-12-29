رفع الحد الأدنى للمعاش.. بشرى سارة لمن تنتهي خدمتهم في يناير 2024

زف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشرى سارة لمن تنتهي خدمتهم في شهر يناير المقبل 2024، موضحًا أنه تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني؛ ليكون 2000 جنيه، بدلا من 1700 جنيه، كما جرى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني؛ ليكون 12600 جنيه، بدلا من 10900 جنيه.

رفع الحدين الأدنى والأقصى

وأعلن اللواء جمال عوض، في تقرير له، تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من أول يناير المقبل، وهنا سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه، بدلا من 1105 جنيهات.

أمّا عن الحد الأقصى للمعاش سيصل إلى 10080 جنيها، بدلا من 8720 جنيها، وذلك لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1/2024، إذ أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، جاء تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية

كما يأتي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويمكن أيضًا لأصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه، تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني، سواء أسطوانة مدمجة CD أو فلاش ميموري، تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم، وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.