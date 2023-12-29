أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في المحافظات

يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة أماكن بيع الملابس الشتوي في مختلف الأماكن في بعض المحافظات، خاصة مع بداية فصل الشتاء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أماكن بيع الملابس الشتوي

تستعرض «الوطن» أبرز الأماكن التي يوجد بها بيع الملابس الشتوية في بعض المحافظات وهي:

- في منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية إذ تتراوح الأسعار بين 160 للبلوزات و450 جنيها للجاكيت.

- مدينة العريش: سوق الخميس، وسوق الصعايدة، وهو بالشارع الرئيسي بوسط المدينة.

- مدينة بئر العبد: سوق المحطة القريب من مجلس المدينة

- المول الشعبي بمنطقة المحطة بحي غرب أسيوط، بأسعار تبدأ من 80 جنيها للقطعة الواحدة.

- منطقة المزلقان الوسطاني في وسط مدينة كفر الشيخ، أسعار تبدأ من 50 جنيها.

- منطقة وسط مدينة الحامول، بالمحافظة، أسعار تبدأ من 50 جنيها.

- سوق الجملة في مدينة بلطيم أسعار تبدأ من 40 جنيها.

- منطقة شارع وسط مدينة الرياض، أسعار تبدأ من 50 جنيها.

منطقة القيسارية في بحوار مسجد العارف في سوهاج، بأسعار منافسة تبدأ من 180 جنيهًا.

- حي الأربعين في شارع أحمد عرابي الذي يضم عشرات المحلات الموزعة على الصفين.

أماكن الملابس الشتوية في القليوبية

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية لـ«الوطن»، عن أماكن بيع الملابس الشتوية وهي متواجدة في شارع عطا ببنها يضم أكبر عدد من المحلات على أن تبدأ الأسعار من 350 جنيها وفق الخامة وجودة المنتج.

- أسواق إمام الوكيل بشبين القناطر بالمنطقة التجارية بوسط البلد وشارع بورسعيد بطوخ، ومعرض التسوق بأحياء شبرا الخيمة وموقف بنها العمومي ومنافذ ومعارض التخفيضات.

- مركز ومدينة المنصورة في محافظة الدقهلية سوق الشيخ حسنين، الأسعار بها من 50 جنيها.

- شارع العباسي وفي الشوارع الجانبية امتدادًا إلى شارع السكة الحديد في مدينة المنصورة.