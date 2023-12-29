عاجل.. لجنة الحكام تعلن موقفها من محمد عادل بعد خطأ نهائي السوبر بين الأهلي وفيوتشر

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام، عن خطأ من محمد عادل، حكم مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري، وبالتحديد خلال الأشواط الإضافية من المباراة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «محمد عادل أخطأ في عدم طرد مروان عطية خلال مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر، وسنتحدث معه بكل تأكيد عن هذا الأمر؛ لأن الغريب أن اللاعب كان يستحق البطاقة الثانية في مرتين وليس مرة واحدة فقط».

المباراة شهدت إلغاء هدف لمودرن فيوتشروكان لقاء الأهلي ومودرن فيوتشر قد شهد إلغاء هدف لفريق فيوتشر، بعد استغلال الفريق فرحة لاعبي الأحمر، ليبدأ لعبه بشكل سريع، وينجح عبدالكبير الوادي في تسجيل هدف، لكن أعاد محمد عادل الكرة من جديد، خاصة أنه كان يراجع لقطة هدف حسين الشحات مع تقنية الفار.

وأكد مصدر داخل لجنة الحكام، أن قرار محمد عادل في هدف عبدالكبير الوادي كان صحيحا.. طالع التفاصيل من هنا.

وكان توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق كشف عن طرد مستحق للاعب النادي الأهلي مروان عطية خلال مباراة فيوتشر، بنهائي السوبر المصري في نسخته الجديدة، والذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت : « مروان عطية كان يستحق الطرد في أكثر من كرة بعد حصوله على بطاقة صفراء.. هناك تدخلات للاعب خلال الوقت الإضافي كان يستحق أن يحصل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد من المباراة، ولكن ذلك لم يحدث من جانب محمد عادل حكم اللقاء».

وشهدت مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر إثارة ومتعة بين الفريقين بعدما انتهت بفوز القلعة الحمراء برباعية مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد، حيث سجل أهداف الأهلي كل من كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، فيما سجل أهداف فيوتشر كل من عمر السعيد ومحمد محمود.

ونجح النادي الأهلي في التتويج بلقب السوبر الـ14 في تاريخه، والأول بنسخته الجديدة.