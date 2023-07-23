رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وصول هشام ماجد وإيهاب فهمي وسليمان عيد للمشاركة في جنازة والد مي كساب

كتب:

خالد فرج
01:19 م | الأحد 23 يوليو 2023
سليمان عيد في جنازة والد مي كساب

سليمان عيد في جنازة والد مي كساب

توافد عدد من الفنانين إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على والد الفنانى مي كساب، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

نجوم الفن في جنازة والد مي كساب

ووصل للمشاركة في جنازة والد مي كساب، كل من هشام ماجد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، منير مكرم وسليمان عيد، وعدد من أصدقاء زوجها مؤدي المهرجانات أوكا، الذين حرصوا على تعزيته في وفاة حماه.

وفاة والد مي كساب

وغيب الموت والد الفنانة مي كساب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت ابنته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد:

وصول جثمان والد مي كساب لمسجد الشرطة استعدادا لصلاة الجنازة

منة فضالي ونجوم الفن ينعون والد مي كساب: «إن شاء الله في مكان أجمل»

نجوم الفن يواسون مي كساب بعد وفاة والدها

وفاة والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض

مي كساب تعلن خضوع والدها لعملية جراحية: «ادعوا له من قلوبكم ربنا ينجيه»
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.