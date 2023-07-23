وصول هشام ماجد وإيهاب فهمي وسليمان عيد للمشاركة في جنازة والد مي كساب

توافد عدد من الفنانين إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على والد الفنانى مي كساب، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

نجوم الفن في جنازة والد مي كساب

ووصل للمشاركة في جنازة والد مي كساب، كل من هشام ماجد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، منير مكرم وسليمان عيد، وعدد من أصدقاء زوجها مؤدي المهرجانات أوكا، الذين حرصوا على تعزيته في وفاة حماه.

وفاة والد مي كساب

وغيب الموت والد الفنانة مي كساب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت ابنته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.