5 أحداث عالمية.. أهمها تعرض الموقع الانتخابي لـ«بوتين» لهجمات سيبرانية

شهدت عدد من الدول حول العالم، 5 أحداث كان من أهمها تعرض الموقع الإلكتروني الخاص للمقر الانتخابي للمرشح الرئاسي الروسي فلاديمير بوتين للعديد من الهجمات الإلكترونية «السيبرانية» لإخراجه من الخدمة.

وفي روسيا، قالت ألكسندرا سوفوروفا، السكرتيرة الإعلامية للمقر الانتخابي للمرشح الرئاسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الموقع الإلكتروني الخاص للمقر «بوتين 2024»، تعرض للعديد من الهجمات «السيبرانية» لإخراجه من الخدمة، مشيرة للصحفيين، إلى أن الموقع لا يزال يعمل بالشكل الطبيعي رغم كل شيء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس 2024

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا في 17 مارس من العام المقبل 2024، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت سوفوروفا، إلى القيام بالإجراءات اللازمة من قبل المختصين لحماية الموقع من الهجمات.

وفي شمال شرقي سوريا، تعرضت قاعدة «خراب الجير» الأمريكية بمنطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة لهجوم مزدوج بالصواريخ والمسيرات، ما أسفر عن سقوط خسائر بشرية ومادية، فيما قالت «سبوتنيك»، إن الهجوم هو 11 خلال الـ60 يوماً الماضية.‍‍

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فصائل مسلحة في العراق، استهداف قاعدة تابعة للقوات الأمريكية في «حقل كونيكو» بالعمق السوري برشقة صاروخية.

لجنة بالنواب الأمريكي: القوات الأمريكية تعرضت للهجوم أكثر من 100 مرة

وتبنت فصائل مسلحة العراقية، الهجوم على قاعدة «خراب الجير» الأمريكية، وقالت إنه رداً على مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.‍، وكان رئيس لجنة شؤون القوات المسلحة في «مجلس النواب» الأمريكي، مايك روجرز، أشار في وقت سابق، إلى أن ضعف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحرض للهجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، موضحا أن القوات الأمريكية، تعرضت للهجوم أكثر من 100 مرة.

وفي جبال الألب بمقاطعة هوت سافوي الفرنسية، لقيت أم «54 عاما» وابنها «22 عاما» من بريطانيا مصرعهما نتيجة انهيار ثلجي في كتلة «مونت بلانك»، كانا يتزلجان مع أسرتهما، وفقا لما ذكرته صحيفة «الو فيجارو» الفرنسية.

وفاة رضيع في رومانيا.. والسبب الحصبة

وفي رومانيا جنوب شرق أوروبا، سجلت السلطات، حالتي وفاة بينهم رضيع «7 أشهر» بسبب تفشي الحصبة في البلاد، ليتجاوز إجمالي الإصابات ألفين و735 حالة في 35 مقاطعة من أصل 41، وأبلغ «المعهد الوطني للصحة العامة»، عن وفاة الرضيع «7 أشهر» من مقاطعة براسوف وشاب غير ملقح«25 عاما» في بوخارست، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي مدينة «طرابلس» الليبية، اندلع حريق بمبنى مصرف ليبيا المركزي «البنك المركزي»، دون الإعلان عن وقوع ضحايا، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.