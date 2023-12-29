ضبط 51 مخالفة متنوعة في مجالي المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، وضبط 51 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأضاف أنه تم تكليف حملات المديرية من إدارتي الرقابة التموينية والتجارية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من دكرنس، بلقاس، أجا، مركز المنصورة، وأسفرت الحملة عن تحرير التالي:

- محضر عدم وجود سجل تفتيش.

-7 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 53 شيكارة.

- 11 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 17 محضرا نقص وزن ما بين 9- 18.

- 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر.

- 2 محضر سلع بدون فواتير.

-1 محضر عدم تدوين أسعار على السلع.

- 3 محاضر تعريب.