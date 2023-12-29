أحمد فايق يكشف جوائز طلاب مدرسة ستيم للمتفوقين عالميا: «دايما مصر تستطيع»

قال الإعلامي أحمد فايق، إن طلابًا بمدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا للمتفوقين بالسادس من أكتوبر، حصدوا عددًا من الجوائز في كل فروع العلوم، في مسابقة بروسيا، بمشاركة طلاب من نحو 20 دولة، إذ استطاعوا حصد الميدالية البرونزية على مستوى العالم في مسابقة الفيزياء العالمية، ومن بينهم الطالب بلال بهاء حمودة محمد حمودة.

جائزة أحسن مقال نقدي على مستوى العالم من جامعة هارفارد

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»: «استطاع 3 طلاب ستيم من خوض مسابقة علمية دولية أمام البرازيل وكندا وسنغافورة والهند، إذ حصدوا من المسابقة ميدالية فضية وأخرى برونزية، أما في مجال الكيمياء، فقد حسد مازن وليد، فضية الأولمبياد الدولي للكيميائيين الشباب، أما الطالب عبدالله محمد، حصل على جائزة أحسن مقال نقدي على مستوى العالم من جامعة هارفارد».

الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية لعلوم الفضاء

وأكمل: «ندخل على التحدى العالمي للشباب في الرياضيات بألمانيا، طلاب ستيم واجهوا 5 آلاف طالب من 98 دولة في 100 يوم، وخرجوا بحصيلة ترفع رءوسهم، 4 فضية، و4 برونز، وجاءت الميدالية الذهبية على يد عبد الرحمن وليد، في المسابقة الدولية لعلوم الفضاء، وبكده نهتف مع بعض ونقول، أكتوبر فوق، ومصر فوق، ودايمًا مصر تستطيع».