الشيخ جابر البغدادي لـ«مصر تستطيع»: لولا العلماء لتحول الكون إلى غابة

عرض برنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق على قناة «DMC»، حلقة خاصة مع الشيخ جابر البغدادي الداعية الإسلامي، ووكيل المشيخة الصوفية ببني سويف.

وقال البغدادي خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، أن العلم مظهر من مظاهر المحبة، والعلماء هم حراس هذة المحبة، ولولا العلماء لتحول الكون الى غابة، لأن العلماء هم مظهر الخشية، والله سبحانه وتعالى يقول «إنما يخشى الله من عباده العلماء»، وهذة الخشية هى التى تجعل العالم مظهر ومصدر للاصلاح لهذا الكون، وهناك فرق كبير جدًا بين الصالح والمصلح».

وتابع: «الرجل الصالح، أي إنسان صلى وصام وذكي وحج وزرع وقلع وصنع، نقدر نقول عليه إنسان صالح، خدم نفسه، فأن لو روحت لعرفات وصليت وابتهلت ودعيت إن ربنا يعطيني ويوليني ويواليني وربنا فعل لى ذلك، إذًا انا رجل صالح، لأنى ابتعدت عن الحرام والآثام والذنوب، سبحت ربنا والتزمت فيما امرني ربنا، أنا هنا رجل صالح».

وأكمل: «لكن وقت ما بحثت وبدأت اشتغل على كيفية اصلاح هذا العالم، والعمل على إحياء هذا العالم تحولت من رجل صالح الى رجل مصلح، وفرق كبير جدًا جدًا».