نوابغ الحاضر.. برنامج «مصر تستطيع» يستضيف طلاب «ستيم للمتفوقين» اليوم

أعلن الإعلامي أحمد فايق، أنه سيلتقي طلاب «مدارس ستيم للمتفوقين» في حلقة اليوم، من برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» في السابعة والنصف من مساء اليوم.

أكد فايق عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، أن هذه الحلقة ستكون الظهور التلفزيوني الأول لهم، ووصف الحلقة بأنها ستكون «رحلة لاكتشاف الاحتياطي الاستراتيجي المصري من العقول والنوابغ مع عباقرة المستقبل ونوابغ الحاضر».

أوضح أنهم رفعوا اسم مصر في كل بلاد العالم، وحققوا ميداليات متنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية في الفيزياء والبيولوجي والرياضيات وعلوم الفلك، مشيرًا إلى أنهم حصلوا المركز الأول على العالم من جامعة هارفارد الأمريكية في كتابة بحث عن حقوق المرأة».

وواصل: «عندهم 10 معامل وهما لسه طلاب في المدرسة، بيطوروا فيها أفكار بحثية في مستوى طلاب الجامعات»، لافتًا إلى أن بعضهم أتيحت له منحا في أكبر جامعات العالم، وآخرون حصلوا على فرص لمنح في جامعات مصرية.