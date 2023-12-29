«قسّط على 10 سنوات».. تفاصيل شراء وحدة سكنية في 6 أكتوبر من «التعمير والإسكان»

يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن أفضل عروض الوحدات السكنية، ذات المقدم المنخفض وفترات السداد الطويلة، وفي الوقت نفسه يقدم بنك التعمير والإسكان، عددًا من المشروعات السكنية، في عدة المدن جديدة، أهمها مدينة 6 أكتوبر تحت مسمي «كمباوند المنتزه».

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل شراء وحدة سكنية في مشروع المنتزه بمدينة 6 أكتوبر من بنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى مواصفات الوحدات السكنية ونظام السداد.

تفاصيل الوحدات السكنية بـ «مشروع المنتزه»

يقع المشروع في مدينة 6 أكتوبر، بالقطعة رقم 61 في منطقة جنوب الأحياء على طريق الواحات، بالقرب من جامعة نوال الدجوي، ويقام المشروع على مساحة 26.7 فدان، ويتميز المشروع بالاستلام الفوري بالإضافة إلى منطقة خدمات، ويتكون «الكمباوند» من 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 68 إلى 177 مترًا.

مواصفات الوحدات السكنية

أوضح البنك، أن العمارات عبارة عن دور أرضي، و4 أدوار متكررة، ويوجد نموذجين للعمائر «الزمردة- الفيروز»، إذ تختلف المساحات، حسب نوع النموذج، كالآتي:

نموذج الزمردة

- تتراوح مساحة الدور الأرضي 132 إلى 177 مترًا.

- تتراوح مساحة الدور المتكرر 168 إلى 175 مترًا.

نموذج الفيروز

- تتراوح مساحة الدور الأرضي 68 إلى 172 مترًا.

- تتراوح مساحة الدور المتكرر 114 إلى 172 مترًا.

تفاصيل نظام سداد الوحدات

وأشار بنك التعمير والإسكان إلى أنه يجري دفع 15% كمقدم حجز، بينما يُقسط باقي الثمن المستحق من سعر الوحدة السكنية على أقساط لمدة 10 سنوات، بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.