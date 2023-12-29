طلاب «ستيم» يرفعون شعار «مصر تستطيع» ويحققون الأول عالميا في مسابقة بيولوجي

استقبل طلاب «ستيم» الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC» بهتافات: «مصر تستطيع.. مصر فوق».

المسابقات الدولية بمدرسة ستيم بأكتوبر

وقال محمد بخيت، منسق المسابقات الدولية بمدرسة ستيم بأكتوبر، إنّ أي جائزة يحصل عليها في المسابقات بمشاريع تُقَدَّم سواء محلية أو عالمية تجعل هناك تراكم خبرات للطلاب، بحيث عندما يشتركون في أي مسابقة يكون لديهم المهارات الكافية للحصول على ميدالية، إلى جانب تواصل الأجيال بينهم، للحصول على الخبرات السابقة؛ لعدم تكرار الأخطاء.

واستطلع الإعلامي أحمد فايق، آراء بعض الطلاب، إذ قال أحدهم إن الفارق بين مدرسة «ستيم» والمدارس الأخرى اكتساب مهارات التواصل والتعامل مع الناس، وتطبيق ما يتعلمونه في المرات كلها.

وأوضح أنه حصل على المركز الأول على الصعيد العالمي في مسابقة بيولوجي عالمية، بمشاركة كل دول العالم، بواقع 300 فريق، كما أنه اشترك في مسابقة فيزيائية أخرى وحصل على المركز الأول على المستوى القاري.

وشرح أحد الطلاب تفاصيل المسابقة، قائلا: «مسابقة لمحاولة حل عدد من الأسئلة، فنظام المسابقة عبارة عن 7 أسئلة، وكل ما تحل سؤال يحل محله سؤال آخر بشكل تصاعدي من الصعوبة، والفريق وصل لحل 30 سؤالاً، وأحرزوا المركز الأول على مستوى أفريقيا».