«أوقاف سوهاج» تفتتح مسجد آل قراعة في قرية أولاد سلامة بالجهود الذاتية

افتتحت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة، مسجد آل قراعة بقريه الشواولة بإدارة أوقاف أولاد سلامة في ظل اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله إحلالا وتجديدا وفرشا بعد خطة الإحلال والتجديد، بالجهود الذاتية.

افتتاح مسجد آل قراعة بالمراغة

وقام الدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل مديرية أوقاف سوهاج، بأداء خطبة الجمعة وكانت بموضوع جريمة الاعتداء على المال العام بحضورالشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة والشيخ عبد الصبور عامر مدير المكتب الفني والشيخ محمد السيد محمد مسئول المساجد والشيخ ياسر دياب مسئول بإدارة المتابعة، إذ امتد الاحتفاء بافتتاح المسجد حتى المساء وألقى الحضور كلمات ثم أقيمت حلقات للصلاة على النبي عليه أفضل صلاة وسلام.

المنبر الثابت بـ«أوقاف سوهاج»

كما أطلق وكيل أوقاف سوهاج الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، فعاليات المنبر الثابت بمديرية أوقاف سوهاج في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وتناول البرنامج أئمة الفقه ضمن نشاط المنبر الثابت عن موضوع الإمام أحمد بن حنبل «رحمه الله.. نشأته وحياته وجهوده العلمية».