محافظ بورسعيد يطلق فرع أبناء بورسعيد للمسابقة الدولية للقرآن الكريم

أطلق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم، اليوم الجمعة، مسابقة لأبناء المحافظة، وذلك ضمن فروع المسابقة الدولية، بعد التنسيق الذي جرى بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمحافظ واللجنة المنظمة، خلال زيارة «جمعة» اليوم في ذكرى الاحتفال بالعيد القومي لبورسعيد.

وأعلن عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن إطلاق الفرع جاء للرؤية التي كشف عنها وزير الأوقاف خلال زيارته اليوم للمحافظة، والتي اقترح خلالها إضافة فرع يتسابق به أبناء بورسعيد ويتم تكريمهم خلال ختام المسابقة الدولية في فبراير القادم من عام 2024.

التقديم للمسابقة اليوم

وأوضح «مصيلحي»، أن مسابقة أبناء بورسعيد سوف تكون في حفظ القرآن كاملا بالأحكام، ويشترط للمشاركة بها أن يكون المتقدم من أبناء محافظة بورسعيد، وأن يتقدم بطلب مشاركة يتضمن الأسم والعنوان ورقم الهاتف، ويكون مكان التقديم نادي العمال الرياضي، ويبدأ التقديم من اليوم، مشيرا إلى أن المتسابقين سوف يتنافسون ويتم ترشيح الفائز منهم للتكريم في المسابقة الدولية.

اقتراح وزير الأوقاف

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة قد زار اليوم محافظة بورسعيد في ذكرى الاحتفال بعيد النصر، وأشاد خلال زيارته بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، واقترح أن يكون هناك فرعا بالمسابقة يتنافس خلاله أبناء محافظة بورسعيد، حتى يكون دافعا لهم ويكون هناك اختصاص لهم عن غيرهم من المشاركين.

المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

وتقام المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني من يوم 2 إلى 6 فبراير، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور، ويشارك بها متسابقون من أكثر من 60 دولة.