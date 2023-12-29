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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية

كتب:

سعيد رمضان
09:33 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، ثباتاً ملحوظاً، خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، وسجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع ببنك قناة السويس، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم في مصر، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

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بقلم سعيد رمضان