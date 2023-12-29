تحرير 21 محضرا في حملة بيئية مكبرة بسوهاج

استهدفت حملة بيئية في محافظة سوهاج، عدة مراكز بينها جهينة والبلينا والمنشاة، وفقا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف الحملات للحفاظ على البيئة وربط المخالفات البيئية والتفتيش على الأنشطة والمشروعات بها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملة بيئية بمراكز سوهاج

قال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، وضمت الحملة التي استهدفت المركز كلا من أحمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المركز، ومندوبي قسم شرطة المسطحات بسوهاج ومركز شرطة جهينة ومسئول البيئة والإشغالات بالوحدة المحلية.

واستهدفت الحملة ضبط المخالفات البيئية والتفتيش على الأنشطة والمشروعات بالمركز منها المحلات التجارية والمطاعم و محلات الجزارة والورش.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأسفرت الحملة عن ضبط المخالفات البيئية بالمركز وتحرير محاضر بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكان شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على مسئولي البيئة بالوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة بمتابعة المخالفات ورصدها أول بأول وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ حفاظاً على البيئة وحرصاً على سلامة وراحة المواطنين بالمحافظة.